إقتصاد

قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا

Lebanon 24
28-09-2021 | 09:50
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم 16950 - 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية ترواح في الفترة الصباحية، ما بين 16270 - 16320 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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