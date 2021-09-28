قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم 16950 - 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية ترواح في الفترة الصباحية، ما بين 16270 - 16320 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.