بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وسجّل 16800 - 16850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية ارتفع عصرا، وتراوح ما بين 16950 - 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.