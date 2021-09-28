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إقتصاد
بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
28-09-2021
|
14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وسجّل 16800 - 16850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية ارتفع عصرا، وتراوح ما بين 16950 - 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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