إقتصاد

السودان يبدأ اليوم إجراءات اعتماد مصفاة الذهب في دبي

Lebanon 24
29-09-2021 | 12:00
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يبدأ السودان اليوم الأربعاء، إجراءات اعتماد مصفاته للذهب في دبي، وذلك بهدف توفير "السعر العادل للمنتجين، وبسط سيطرة الدولة على القطاع"، بحسب عضو اللجنة الخاصة بإنشاء بورصة الذهبعبد العظيم الأموي.

أضاف الأموي، أنَّ "اللجنة ستبدأ في إجراءات اعتماد المصفاة من العاصمة البريطانية لندن قريباً، إذ نسعى إلى العمل عبر بورصة الذهب بنهاية مارس المقبل".

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد قرَّر في 12 أغسطس الماضي، تشكيل بورصة للذهب والمعادن لتطبيق أسعار البيع والشراء بالأسعار العالمية، بهدف توفير موادر جديدة للنقد الأجنبي للدولة، ووقف تهريب المعدن النفيس.

يُعاني السودان من تهريب المعدن الأصفر عبر عدَّة منافذ، وقد قال تقرير فريق من الاتحاد الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لـ أفريقيا، إنَّ 267 طناً من الذهب هُرِّبت من البلاد خلال الأعوام 2013 – 2018.

توقَّع الأموي، أن يتجاوز صادر الذهب من بنك السودان المركزي 30 طناً بنهاية العام الجاري من أنصبة الحكومة فى الشركات، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ويحتاج قطاع التعدين في السودان إلى إعادة ترتيب، وحلحلة للمشاكل والمعوقات، وأبرزها؛ الرسوم الكبيرة والمتعددة على المنتجين، وفقاً لعضو اللجنة الخاصة بإنشاء بورصة الذهب، داعياً الحكومة لاتخاذ قرار فى الرسوم لتشجيع القطاع، بالإضافة الى إيجاد بدائل لاستخدام الزئبق.

وتضاعف إنتاج السودان الرسمي من الذهب تقريباً في النصف الأول من عام 2021، مع قيام السلطات بكبح التهريب، ليصل إلى 30.3 طن، مقارنة بـ15.6 طن في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب تصريحات سابقة عن ’الصادق الحاج’ رئيس التخطيط والبحوث في الشركة السودانية للموارد المعدنية المملوكة للدولة.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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