دولار السوق الموازية يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعا بسيطا، وبلغ عصر اليوم 16950 - 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 16850 - 16950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.