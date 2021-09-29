إقتصاد

جمعية المودعين انتقدت قرار تمديد العمل بالتعميم 151 على سعر صرف 3900

Lebanon 24
29-09-2021 | 10:50
A-
A+
Doc-P-869345-637685346702318272.jpg
Doc-P-869345-637685346702318272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 انتقدت "جمعية المودعين اللبنانيين" في بيان، "قرار تمديد العمل بالتعميم رقم 151 على سعر صرف 3900 بذريعة أنه يحمي المودعين".

ودعت إلى "النزول إلى المصارف ابتداء من الغد واحتلالها والبقاء فيها، والاعتصام أمام فروع مصرف لبنان في كل المناطق والمشاركة في الاعتصام الكبير الأربعاء المقبل أمام مصرف لبنان، ودعوة جميع موظفي المصارف إلى تجنب مواجهة المودعين".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-09-29
13:50 | 2021-09-29
12:02 | 2021-09-29
12:00 | 2021-09-29
10:58 | 2021-09-29
10:00 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website