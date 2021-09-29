جمعية المودعين انتقدت قرار تمديد العمل بالتعميم 151 على سعر صرف 3900

انتقدت "جمعية المودعين اللبنانيين" في بيان، "قرار تمديد العمل بالتعميم رقم 151 على سعر صرف 3900 بذريعة أنه يحمي المودعين".ودعت إلى "النزول إلى المصارف ابتداء من الغد واحتلالها والبقاء فيها، والاعتصام أمام فروع مصرف لبنان في كل المناطق والمشاركة في الاعتصام الكبير الأربعاء المقبل أمام مصرف لبنان، ودعوة جميع موظفي المصارف إلى تجنب مواجهة المودعين".