إقتصاد

مصرف لبنان يعدل القرار المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع بالعملات الأجنبية

Lebanon 24
29-09-2021 | 12:02
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 أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 597 تضمن تعديل القرار الوسيط رقم 13369 تاريخ 29/9/2021، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، وجاء فيه:
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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مصرف لبنان

العملات الأجنبية

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