مصرف لبنان يعدل القرار المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع بالعملات الأجنبية

أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 597 تضمن تعديل القرار الوسيط رقم 13369 تاريخ 29/9/2021، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، وجاء فيه: