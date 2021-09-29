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إقتصاد
مصرف لبنان يعدل القرار المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع بالعملات الأجنبية
Lebanon 24
29-09-2021
|
12:02
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أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 597 تضمن تعديل القرار الوسيط رقم 13369 تاريخ 29/9/2021، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، وجاء فيه:
المصدر:
الوكالة الوطنية
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مصرف لبنان
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