دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم 17175 - 17225 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان الدولار في السوق الموازية تراوح عصرا، ما بين 16950 - 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.