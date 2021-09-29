إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

Lebanon 24
29-09-2021 | 13:50
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم 17175 - 17225 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
 
وكان الدولار في السوق الموازية تراوح عصرا، ما بين 16950 - 17000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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السوق الموازية

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