28
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتحطم مستويات تاريخية
Lebanon 24
30-09-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت أسعار الغاز الارتفاع اليوم الخميس، وتجاوز سعرها مستوى 1070 دولار لكل ألف متر مكعب، وسجل بذلك الوقود الأزرق مستويات تاريخية.
ووفقا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم مستوى 1070 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وفي وقت سابق، حذر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة "تاس"، من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.
وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.
ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.
الأكثر قراءة
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:35 | 2021-09-29
29/09/2021 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
09:10 | 2021-09-29
29/09/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
22:28 | 2021-09-29
29/09/2021 10:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2021-09-30
"أدنوك للحفر" تعلن التخصيص النهائي للأسهم المطروحة
04:00 | 2021-09-30
بعد سبعة أشهر على انتهاء مهلة التعميم 154: لماذا لم تخرج المصارف المتعثرة من السوق ؟
03:00 | 2021-09-30
مليارا دولار من البنك الدولي للسودان لدعم الطاقة والزراعة
02:30 | 2021-09-30
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
01:52 | 2021-09-30
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:00 | 2021-09-30
30 منتجاً سعودياً تحت الحماية من المنافسة غير العادلة دعماً لتوطين الصناعة
فيديو
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
30/09/2021 15:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 15:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
30/09/2021 15:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact