دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 17475 - 17525 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية ارتفع في الفترة الصباحية، وتراوح ما بين 17500 - 17600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.