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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
30-09-2021
|
10:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 17475 - 17525 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية ارتفع في الفترة الصباحية، وتراوح ما بين 17500 - 17600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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