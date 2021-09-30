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إقتصاد
دولار السوق الموازية ينخفض
Lebanon 24
30-09-2021
|
13:36
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سجّل سعر دولار السوق الموازية مساء اليوم الخميس إنخفاضاً ملحوظاً، حيثُ تراوح ما بين 17200 و17300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل ظهراً ما بين 17775 و17825 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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