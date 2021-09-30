دولار السوق الموازية ينخفض

سجّل سعر دولار السوق الموازية مساء اليوم الخميس إنخفاضاً ملحوظاً، حيثُ تراوح ما بين 17200 و17300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل ظهراً ما بين 17775 و17825 ليرة لبنانية للدولار الواحد.