إقتصاد

بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته

Lebanon 24
01-10-2021 | 02:50
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ما بين 17450 و17500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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