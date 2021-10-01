صكوك السعودية تنضم إلى مؤشر "فوتسي راسل"

قالت فوتسي راسل أمس الخميس، إن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة بالعملة المحلية، والذي يحظى بمتابعة على نطاق واسع اعتبارا من أبريل 2022.وذكرت فوتسي راسل أنه من المتوقع تضمين 42 سنداً بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75% منه على أساس القيمة السوقية المرجحة، وفق ما نقلته "رويترز".وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أعلن منتصف سبتمبر الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي للشهر ذاته، تحت برنامج صكوك الحكومة المقومة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال.