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إقتصاد
للمرة الأولى.. الغاز الروسي يصل هنغاريا عبر تركيا
Lebanon 24
01-10-2021
|
06:00
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تبدأ شركة الغاز الروسية "غازبروم" اليوم بضخ الغاز الطبيعي عبر تركيا بواسطة خط الأنابيب "السيل التركي" إلى هنغاريا، وذلك بعدما وقعت موسكو وبودابست عقدا طويل الأمد لمدة 15 عاما.
وأبرمت روسيا وهنغاريا (المجر) في وقت سابق من الأسبوع الجاري صفقة لإمداد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بنحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما.
وبموجب الاتفاقية، التي دخلت حيز التفيذ اليوم (1 تشرين الأول 2021)، سيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا من خلال خط "السيل التركي"، عبر تركيا فبلغاريا ومن ثم صربيا وبعدها هنغاريا (المجر).
فيما سيتم ضخ مليار مكعب آخر من الغاز الروسي سنويا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا. وفي الماضي كانت تضخ معظم إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا.
وأثارت اتفاقية الغاز هذه حفيظة أوكرانيا بسبب خسارتها جزءا من عائدات ترانزيت الغاز الروسي التي كانت تحصل عليها في السابق. وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بودابست لا يمكن أن تأخذ في الاعتبار وجهة نظر كييف (عاصمة أوكرانيا) في مسألة إمدادات الغاز لهنغاريا.
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