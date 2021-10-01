25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الايرادات النفطية ترتفع في السعودية
Lebanon 24
01-10-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت السعودية توقعاتها لإيرادات الدولة للعام المقبل، فيما تخطط لتقليص عجز ميزانيتها إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه.
وقالت وزارة المالية في بيان أولي للميزانية إنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 903 مليارات ريال في 2022، أعلى من توقعات العام الماضي البالغة 864 مليار ريال. ومن المتوقع أن يكون الإنفاق كما هو مخطط له عند 955 مليار ريال.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان أن "التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022 حسب اتفاقية "أوبك+"، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية. كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي".
كانت النتائج الأفضل من المتوقع لأكبر مصدر للنفط في العالم مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً فوق 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.
تحصل السعودية على أكثر من نصف إيراداتها من النفط. ومن المقرر أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط السعودي بشكل كبير العام المقبل، حيث خفف تحالف "أوبك+" التخفيضات التي بدأت مع بداية جائحة فيروس كورونا.
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
Lebanon 24
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
02:58 | 2021-10-01
01/10/2021 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
00:00 | 2021-10-01
01/10/2021 12:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
01:15 | 2021-10-01
01/10/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء والتغذية.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء والتغذية.. ماذا يجري؟
03:54 | 2021-10-01
01/10/2021 03:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
02:50 | 2021-10-01
01/10/2021 02:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2021-10-01
التضخم في منطقة اليورو يثير المخاوف.. مستويات غير معهودة في 13 عاماً
14:00 | 2021-10-01
5 نصائح للالتزام بالميزانية الشهرية وتوفير المزيد من الأموال
13:32 | 2021-10-01
كم أصبحت قيمة الدولار في السوق الموازية مساءً؟
11:18 | 2021-10-01
بيانٌ من مصرف لبنان حول منصة "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
10:00 | 2021-10-01
"اكسبو 2020"... هل يعوّل عليه لجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة؟
09:57 | 2021-10-01
جمعية الصناعيين شاركت في ندوة نظمتها "BUSINESSMED"
فيديو
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
Lebanon 24
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
16:00 | 2021-10-01
02/10/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
14:00 | 2021-10-01
02/10/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
02/10/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact