5 نصائح للالتزام بالميزانية الشهرية وتوفير المزيد من الأموال

يعتقد كثيرون أن فكرة وضع ميزانية شهرية والالتزام بها أمر مستحيل، حيث ينتهي الأمر غالبا بالتخلي عن المسودة بعد أيام منذ وضعها.في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" (business insider) الأميركي، تقول الكاتبة "جين غلانتز" إنها عانت كثيرا من هذه العادة السيئة، وبحثت مطولا عن حلول للتعامل مع الميزانية بجدية أكبر.وفي النهاية، تقول إنها وجدت الحل عند صديقتها التي تعمل مصورة محترفة وأم لـ3 أطفال، حيث قدمت لها 5 نصائح ذهبية للالتزام بالميزانية الشهرية وتوفير مبلغ شهري.1. كن واقعياترى الكاتبة أن إحدى أكبر الأخطاء التي كانت ترتكبها بشكل روتيني عند وضع الميزانية، هو محاولة الالتزام بإنفاق مبلغ معين كل شهر، وهو أمر غير واقعي.وبدلا من محاولة إصلاح مشاكل الإنفاق الزائد وعدم الالتزام بالميزانية، ينبغي اختيار هدف جديد في كل مرة، يتماشى مع حاجياتك الحالية. بعد ذلك، يمكنك ضبط الميزانية لتقليل الإنفاق في فئات محددة لتوفير مبالغ أكبر.وتوضح الكاتبة أن الإنفاق يختلف من شهر إلى آخر، صعودا وهبوطا، لذلك فإنه من المهم أن تكون واقعيا ولا تضع ميزانية إنفاق ثابتة.2. قم بتحديث الميزانية بانتظامتقول الكاتبة إن تحديث الميزانية بانتظام ليس عملية سهلة، بل هو مجهود قد يستغرق وقتا طويلا للغاية، وتشير إلى أن تحديث الميزانية وتتبع عمليات الإنفاق أصبح ممارسة يومية بالنسبة لها.وتضيف "كل ليلة بعد العشاء، أجلس مع جدول بيانات "إكسل" (Excel) وأكتب ما أنفقته في ذلك اليوم وأركز على مبلغ الإنفاق الشهري. يساعدني ذلك في أن أكون أكثر وعيا بما يجري ماليا ولا أتفاجأ نهاية الأسبوع بأي مشتريات لم أخطط لها بشكل صحيح".3. تمتع بالمرونةتقول الكاتبة إنها كانت تعتقد أن النجاح في ضبط الميزانية يتطلب صرامة تامة، لكن العكس هو الصحيح، فلا بأس بالنظر إلى الإنفاق أسبوعا بعد أسبوع ومعرفة الفئات التي تحتاج إلى تعديل.لنفترض أنك تنفق أكثر من اللازم على الطعام، وتنفق أقل على شراء الملابس. يمكنك حينها أن تنقل الأموال من فئة إلى أخرى لإحداث التوازن.4. خطط للنفقات الطارئةتضيف الكاتبة أنه لم يكن لديها مطلقا ميزانية للحالات الطارئة، لذلك كلما حدث أمر غير متوقع -مثل الأزمات الصحية أو نفقات صيانة المنزل- كانت تشعر بالإحباط وتتخلى تماما عن الميزانية.وتوضح أنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث خلال الشهر، إلا أن تخصيص مبالغ للحالات الطارئة مهم جدا للحفاظ على الميزانية وعدم مواجهة أي ضغوط مالية بسبب الأحداث غير المتوقعة.5. تعلم أن تقول لايتيح لك تحديد الميزانية معرفة المبلغ الذي يمكنك إنفاقه في ذلك الشهر على كل شيء، بدءا من المشتريات العادية وصولا إلى الرحلات مع الأصدقاء. وحسب الكاتبة، فإن الميزانية تسمح لك من هذا المنظور أن تحدد ما يمكن القيام به من أنشطة ترفيهية، وما يجب أن ترفضه بشكل قطعي.وتقول "أصبح الأمر أسهل بالنسبة لي أن أقول لا مسبقا، سواء تعلق الأمر بحضور حدث معيّن أو السفر في عطلة نهاية الأسبوع. وإذا لم يدخل النشاط في ذلك الشهر ضمن الميزانية عن طريق تقليص الإنفاق في الفئات الأخرى، فستكون الإجابة هي "لا". لقد ساعدني هذا في توفير المال على مدار العام وعدم تحمل نفقات إضافية أنا في غنى عنها"