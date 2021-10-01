إقتصاد

دبوسي: الإمارات تجمع العالم في إكسبو دبي

Lebanon 24
01-10-2021 | 06:31
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رأى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي أن إحتفالية "اكسبو دبي 2020" أظهرت عظمة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على تحدي الصعاب وتحويلها الى إنجازات مشهودة ستكتب في تاريخنا المعاصر بأحرف من ذهب"، مشيدا ب"التنظيم والإمكانات التي وضعتها حكومة دبي بتصرف المشاركين حيث يمكن القول أن الإمارات جمعت العالم بأسره في "إكسبو دبي" وأكدت في الوقت نفسه على أن الإمارات تشكل ضرورة لهذا العالم لما تتمتع به من حضور لافت وقدرات وعلم وثقافة وإبداع وتألق نفتخر بهم".

وأثنى دبوسي في بيان على المبادرة الإماراتية "بتخصيص جناح كبير للبنان لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص اللبناني بالمشاركة وبشكل مجاني تحسساً منها بالازمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان"، مؤكداً أن" هذه المبادرة تدل على إحتضان الإمارات العربية المتحدة للبنان ورعاية قيادتها لشعبه ومؤسساته، بما يجسد عمق العلاقات العربية الأخوية التي نتمنى أن تكون نموذجا يحتذى في العالم العربي بأسره".

وختم دبوسي: "شكراً للإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز الذي يصنع الأحلام ويرفع رأس العرب، وكل التقدير والثناء لحكومة دبي وقيادتها التي تسبق عصرها والى مزيد من الإبداعات والإنجازات".
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