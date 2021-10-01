إقتصاد

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 09:44
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استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا، على التسعيرة التي سجّلها صباح اليوم. وبقي سعره يتراوح ما بين 17450 - 17500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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