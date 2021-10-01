كم أصبحت قيمة الدولار في السوق الموازية مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 17500 و 17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباح اليوم، ما بين 17450 و17550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.