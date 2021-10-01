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إقتصاد
كم أصبحت قيمة الدولار في السوق الموازية مساءً؟
Lebanon 24
01-10-2021
|
13:32
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 17500 و 17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباح اليوم، ما بين 17450 و17550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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