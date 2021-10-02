إقتصاد

البوليفار الفنزويلي يتخلص من 6 أصفار من قيمته لتسهيل المعاملات

Lebanon 24
02-10-2021 | 03:00
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ارتفع سعر الصرف الرسمي للبوليفار الفنزويلي، أمس الجمعة، من 4.18 مليون للدولار الأمريكي إلى 4.18 فقط، بعدما خفضت فنزويلا ستة أصفار من عملتها التي تعاني من التضخم لتبسيط المعاملات.

 

وأعلن البنك المركزي الفنزويلي، أمس الجمعة، أن "كل ما يتم التعبير عنه بالعملة الوطنية سيقسم على مليون".

 

وتعد الخطوة ثالث عملية إصلاح للأوراق النقدية خلال 13 عامًا، مع إلغاء مذهل لـ 14 صفراً منذ عام 2008.

 

وتزامنا مع الإعلان، تعطل المنصة الإلكترونية لبنك فنزويلا العام، التي لديها 14 مليون عميل، بحلول منتصف بعد الظهر، حيث واجه أولئك الذين يحاولون إجراء معاملات عبر الإنترنت رسالة يعتذرون فيها عن الإزعاج.

 

يشار إلى أن فنزويلا تكافح للعام الثامن من الركود والتضخم المفرط الذي وصل إلى ما يقرب من 3000 في المائة في عام 2020 وأكثر من 9500 في المائة في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي.

 

ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 1600 في العام الحالي، 2021 بحسب توقعات شركة Ecoanalitica للاستشارات الاقتصادية.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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