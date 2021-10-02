بسبب خلل تقني.. تحويل 90 مليون دولار إلى مجموعة أشخاص بالخطأ!

حولت 90.1 مليون دولار عن طريق الخطأ إلى مجموعة من مستخدمي منصة التمويل اللامركزي الشهيرة "كومبوند" التابعة لشركة "كومبوند لابس" الأميركية، بعد خلل تقني أثناء عملية ترقية الشبكة.

والآن يحاول مؤسس المنصة روبرت ليسنر تحفيز – وحتى تهديد – المستخدمين لإعادة الأموال التي تلقونها في صورة عملات مشفرة، حيث غرد قائلا: "إذا تلقيت كمية كبيرة وغير صحيحة عن طريق الخطأ، يرجى إعادتها".

وتابع مضيفا: "احتفظ بنسبة 10% كقرصان أبيض القبعة (مصطلح يشير إلى من يمارسون القرصنة الإلكترونية الأخلاقية)، وبخلاف ذلك، سيتم إبلاغ مصلحة الضرائب والسلطات".

وانخفض سعر عملة "كومبوند" في البداية بنسبة 13% تقريبا في يوم واحد على خلفية الأخبار عن الخطأ، ولكنها عادت إلى مستواها سريعا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

وقال الباحث في أمن شبكات "بلوك تشين" موديت غوبتا: "تعرضت ألخيميكس (شبكة لامركزية أخرى) لحادث مماثل قبل بضعة أشهر حيث حولوا أموالا أكثر مما كان مقصودا. لكن قام كل من حصل على الأموال الإضافية تقريبا بردها".

الأمر المختلف هنا أن بورصة "ألخيميكس" خسرت 4.8 مليون دولار فقط، ومع ذلك، لا يزال غوبتا متفائلا، حيث قال: "هذا يجعلني متفائلا بأن الناس سوف يعيدون معظم العملات أيضا، ولكن لا يمكنك أن تكون متأكدا أبدا".