إقتصاد

الضغط على الشحن البحري في دبي يستمر حتى 2023

Lebanon 24
02-10-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-870377-637687705060969343.jpg
Doc-P-870377-637687705060969343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم، استمرار اختناقات سلسلة التوريد التي أزعجت التدفقات التجارية العالمية لمدة عامين آخرين على الأقل.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في معرض إكسبو 2020 بدبي الجمعة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، سلطان أحمد بن سليم: "كانت سلسلة التوريد العالمية في أزمة في بداية الوباء". "ربما في عام 2023 سنشهد تخفيفاً".

وقال إن آثار النقص والتأخيرات المتراكمة تنعكس في الارتفاع الهائل في تكاليف شحن البضائع. "ستستمر أسعار الشحن في الزيادة وتقضي خطوط الشحن وقتاً رائعاً".

تكافح سلاسل التوريد العالمية لمواكبة الطلب والتغلب على اضطرابات العمالة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد. وحذّر أكبر خط شحن في العالم، "إيه.بي مولر-ميرسك"، من أن الاختناقات قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، وتعهدت بعض الشركات بوضع حدّ أقصى للأسعار الفورية.

موانئ دبي العالمية هي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ البحرية ومحطات الشحن الداخلية في العالم، وتمتد أعمالها من لندن وأنتويرب إلى محاور في أفريقيا، وروسيا، والهند، والأمريكتين. وأعلنت الشركة مؤخراً عن سلسلة من الصفقات لأنها تحاول أن تصبح شركة لوجستية أكثر تنوعاً وتكاملاً.

في غضون ذلك، تواصل الشركة البحث عن طرق لخفض الديون، وتدرس تقديم فرصة للمستثمرين الدوليين للشراء في المنطقة الحرة بجبل علي، وهي أصول ثمينة ساعدت في تحويل دبي إلى مركز للتجارة العالمية، بحسب أشخاص مطلعين.

(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:03 | 2021-10-04
12:00 | 2021-10-04
10:58 | 2021-10-04
10:05 | 2021-10-04
10:00 | 2021-10-04
09:45 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website