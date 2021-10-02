إقتصاد

العراق يصدر 92.4 مليون برميل نفط

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:00
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صدّر العراق ما يزيد على 92 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر سبتمبر المنصرم، بمتوسط سعر 72.6 دولار للبرميل، حسب بيان لوزارة النفط.

وقالت الوزارة إن إيراداتها من بيع الخام تخطت 6.7 مليار دولار خلال الفترة، وفق الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

حقاق حول الكميات المصدرة حسب الوزارة:

89.2 مليون برميل من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق.
2.9 مليون برميل من حقول كركوك عبر ميناء جيهان.
275 ألف برميل تصدير إلى الأردن.
المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية بلغ 3 ملايين و81 ألف برميل يومياً.
معدل سعر البرميل 72.612 دولار.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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