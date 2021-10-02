إقتصاد

ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:19
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت ارتفاعا طفيفًا، إذ بلغ 17550 ليرة للمبيع و17600 ليرة للشراء.

وكان قد تراوح صباحاً، ما بين 17450 ليرة للمبيع و17500 ليرة للشراء.
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الدولار

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