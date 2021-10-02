إقتصاد

تراجع طفيف في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
02-10-2021 | 15:05
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 17500 و17550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباح اليوم، ما بين 17550 و17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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الدولار

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