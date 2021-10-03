إقتصاد

أزمة السيولة تطال مكافآت نهاية خدمة الموظفين الأجانب في هذا البلد العربي

Lebanon 24
03-10-2021 | 01:00
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أفادت صحيفة "القبس" بأن مكافآت نهاية الخدمة لموظفي الدولة غير الكويتيين لم تسلم من تداعيات أزمة شح السيولة التي تعاني منها البلاد، حيث ما زالت تلك المكافآت تواجه مشكلة تأخير الصرف.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ديوان الخدمة المدنية، طلب من وزارة المالية نقل ميزانية المكافآت منه وتوزيعها على الجهات الحكومية، لصرفها بعد موافاة الديوان وأخذ موافقته، وذلك لحل أزمة توفير السيولة لصرف تلك المكافآت".

وأضافت أن "مكافآت نهاية الخدمة للوافدين، سواء ممن أنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال، أو من استقالوا من القطاع الحكومي، تحولت إلى مشروع أزمة، حيث تطول مدد صرف المكافآت لهم بعد انتهاء الخدمة إلى أشهر، نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة من وزارة المالية".

من جهتها، عممت وزارة المالية على الجهات الحكومية، قواعد مشروع ميزانية 2022 - 2023، وطالبت كل جهة أن تقدر في مشروع ميزانيتها، مبالغ مكافآت نهاية الخدمة للوافدين، وإدراجها على بند تعويضات نهاية الخدمة في مشروع ميزانية كل جهة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، تحذيرها من "عدم اتخاذ هذا التقدير لمبالغ المكافآت، حجة لعرقلة جهود الإحلال في الجهات الحكومية، خاصة في ظل تخفيض ميزانية الجهات بنسبة %10".

وأكدت المصادر أنه "على الجهات الالتزام بقرارات الإحلال، حتى في ظل طلب المالية الالتزام بتقدير مكافآت نهاية الخدمة في بداية السنة المالية، وتحديد سقف لعدد المنتهية خدماتهم".
المصدر: روسيا اليوم
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