24
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
صادرات مصر الرقمية تقفز لـ 4.5 مليار دولار
Lebanon 24
03-10-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت ، أن قيمة الاقتصاد العالمي للشركات الناشئة ارتفعت لأكثر من 3.8 تريليون دولار.
وأشار خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الدورة السابعة من معرض ومؤتمر "تكنى سميت"، إلى نمو القطاع الذي استطاع خلال العامين الأخيرين الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا، بنسبة تصل إلى 16%، كما نمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعدت استراتيجية لتنمية الشركات الناشئة تقوم على محورين رئيسيين، أحدهما رعاية الابداع، والمحور الآخر يتعلق بالتدريب وخلق كوادر متخصصة في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تشمل الاستراتيجية أنشطة مختلفة منها الاحتضان، ومسرعات الأعمال وتوفير مهارات للعمل بهذه الشركات، وإتاحة مشروعات للعمل بها، وكذلك توفير منح للعاملين في هذه الشركات لصقل مهاراتهم وتعميق خبراتهم.
وأشار الوزير المصري إلى نمو حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة في مصر من 190 مليون دولار في عام 2020، إلى أكثر من 390 مليون دولار خلال عام 2021 وحتى الآن، بما يمثل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضي خلال 9 أشهر فقط من العام الحالي.
وأوضح أنه تم تنفيذ خطة منذ عام 2019 تستهدف زيادة مراكز الإبداع من 2 فى القرية الذكية وبرج العرب إلى مركز إبداع رقمي في كل محافظة.
وقال إنه يتم التباحث مع واحدة من كبرى الشركات الاستشارية لإجراء دراسة متكاملة لتنمية قدرة مصر على اجتذاب شركات عالمية في مجال التعهيد، خاصة وأن مصر تعد الأولى في هذا المجال على مستوى قارة أفريقيا ومن أفضل 15 موقعاً على مستوى العالم.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
08:05 | 2021-10-03
03/10/2021 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:11 | 2021-10-03
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
12:00 | 2021-10-03
وزير المالية السعودي: إدراج صكوك السعودية على "فوتسي راسل" نجاح جديد لرؤية 2030
09:39 | 2021-10-03
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصراً
08:05 | 2021-10-03
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
05:00 | 2021-10-03
البطاقة التمويلية إلى دائرة البحث مجدّدًا.. متى يبدأ الدفع؟
04:00 | 2021-10-03
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 03:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 03:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
04/10/2021 03:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact