إقتصاد

صادرات مصر الرقمية تقفز لـ 4.5 مليار دولار

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:00
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كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت ، أن قيمة الاقتصاد العالمي للشركات الناشئة ارتفعت لأكثر من 3.8 تريليون دولار.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الدورة السابعة من معرض ومؤتمر "تكنى سميت"، إلى نمو القطاع الذي استطاع خلال العامين الأخيرين الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا، بنسبة تصل إلى 16%، كما نمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعدت استراتيجية لتنمية الشركات الناشئة تقوم على محورين رئيسيين، أحدهما رعاية الابداع، والمحور الآخر يتعلق بالتدريب وخلق كوادر متخصصة في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تشمل الاستراتيجية أنشطة مختلفة منها الاحتضان، ومسرعات الأعمال وتوفير مهارات للعمل بهذه الشركات، وإتاحة مشروعات للعمل بها، وكذلك توفير منح للعاملين في هذه الشركات لصقل مهاراتهم وتعميق خبراتهم.

وأشار الوزير المصري إلى نمو حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة في مصر من 190 مليون دولار في عام 2020، إلى أكثر من 390 مليون دولار خلال عام 2021 وحتى الآن، بما يمثل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضي خلال 9 أشهر فقط من العام الحالي.

وأوضح أنه تم تنفيذ خطة منذ عام 2019 تستهدف زيادة مراكز الإبداع من 2 فى القرية الذكية وبرج العرب إلى مركز إبداع رقمي في كل محافظة.

وقال إنه يتم التباحث مع واحدة من كبرى الشركات الاستشارية لإجراء دراسة متكاملة لتنمية قدرة مصر على اجتذاب شركات عالمية في مجال التعهيد، خاصة وأن مصر تعد الأولى في هذا المجال على مستوى قارة أفريقيا ومن أفضل 15 موقعاً على مستوى العالم.
المصدر: العربية
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