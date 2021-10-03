إقتصاد

إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم

Lebanon 24
03-10-2021 | 02:00
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 17550 - 17600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية بلغ مساء أمس 17550 - 17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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