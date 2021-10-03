إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 17550 - 17600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية بلغ مساء أمس 17550 - 17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.