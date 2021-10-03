إقتصاد

على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:11
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أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على سعر 17600 ليرة للمبيع 17650 ليرة للشراء مقابل الدولار الاميركي الواحد.
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