هونغ كونغ تعلق التداول بأسهم "إيفرغراند" الصينية

علقت بورصة هونغ كونغ تداول أسهم عملاق العقارات الصينية "إيفرغراند"، الإثنين، بعد أن تخلفت عن سداد فائدة على سندات دولية، الأسبوع الماضي، وهو ثاني التزام ديون خارجية لها في أسبوع.وتم أيضا تعليق أسهم وحدتها "إيفرغراند بروبيرتي سيرفيسيس غروب".وأثارت الشركة المثقلة بديون تقدر بحوالي 350 مليار دولار مخاوف من أن مشاكلها قد تؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي الصيني وفي جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن المخاوف قد خفت، إلى حد ما، بعد أن تعهد البنك المركزي بحماية مصالح مشتري العقارات.ويخشى البعض أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف "ليمان" الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة في عام 2008، ما أثار بلبلة كبيرة في الأسواق المالية.وتواجه "إيفرغراند" منذ أسابيع تظاهرات لمشتري شقق ومستثمرين غاضبين يطالبون بالحصول على منازلهم أو استرجاع أموالهم.وقررت الشركة، الأربعاء الماضي، بيع جزء من حصتها في أحد البنوك المحلية مقابل 1.5 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 16 في المئة تقريبا في بورصة هونغ كونغ.وقد شدد رئيس المجموعة، شو جياين، قبل أيام، على أنه يتعين عليها "بذل كل ما في وسعها للوفاء" بالتزاماتها.