ليبيا.. الإعلان عن إنشاء مصفاة نفط بكلفة 600 مليون دولار

أعلن رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة، الأحد، الشروع في إنشاء مصفاة نفط جنوب البلاد، بكلفة تصل إلى 600 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام.وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس: "نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء الفعلي في إنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب، الذي انتظره أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة".من جهته، أكد رئيس المؤسسة المكلفة إدارة قطاع المحروقات مصطفى صنع الله، بأن إنشاء المصفاة سيستغرق مدة تصل إلى ثلاثة أعوام.وأضاف صنع الله: "تكلفة المشروع تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار، وسيوفر أرباحا سنوية تصل إلى 75 مليون دولار".وعن حجم ونوع المنتجات التي ستوفرها المصفاة، أضاف: "سيوفر أكثر من 1.3 مليون لتر من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل يوميا، فيما سينتج 600ألف لتر من وقود الطائرات".