السعودية تطرح ترددات إضافية لتقنيات الجيل الخامس في مزادين خلال 3 سنوات

تعتزم المملكة العربية السعودية طرح ترددات إضافية لتقنيات الجيل الخامس خلال الفترة من 2021 إلى 2023 لدعم شبكة الاتصالات في المملكة.وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثيقة توزيع وتنظيم النطاقات الترددية المحددة لاستخدامات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) بنسختها المحدثة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات "الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي" وتنفيذ خطة تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي 2021م-2023، ويأتي ذلك مواكبة للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي وامتداداً لجهودها في دعم وتمكين تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي.وتتضمن الوثيقة تحديد أكثر من 4 جيجا هرتز إضافية لتقنيات الجيل الخامس، بالإضافة إلى وضع الخطة الزمنية لطرح هذه الترددات عبر عقد مزادين خلال الفترة من 2021-2023م؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في توفير الترددات لأنظمة الاتصالات المتنقلة.