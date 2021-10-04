26
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
السعودية تطرح ترددات إضافية لتقنيات الجيل الخامس في مزادين خلال 3 سنوات
Lebanon 24
04-10-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم المملكة العربية السعودية طرح ترددات إضافية لتقنيات الجيل الخامس خلال الفترة من 2021 إلى 2023 لدعم شبكة الاتصالات في المملكة.
وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثيقة توزيع وتنظيم النطاقات الترددية المحددة لاستخدامات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) بنسختها المحدثة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات "الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي" وتنفيذ خطة تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي 2021م-2023، ويأتي ذلك مواكبة للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي وامتداداً لجهودها في دعم وتمكين تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي.
وتتضمن الوثيقة تحديد أكثر من 4 جيجا هرتز إضافية لتقنيات الجيل الخامس، بالإضافة إلى وضع الخطة الزمنية لطرح هذه الترددات عبر عقد مزادين خلال الفترة من 2021-2023م؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في توفير الترددات لأنظمة الاتصالات المتنقلة.
وسيسهم توفير هذه الترددات في دعم شبكات الاتصالات العامة في المملكة ونشر تقنيات الجيل الخامس وزيادة سرعات الإنترنت في المملكة.
وتتضمن الوثيقة تنظيمات إدارة النطاقات الترددية المحددة لأنظمة الاتصالات المتنلقة الدولية؛ شاملة تبني أحدث الأدوات لإدارة الطيف الترددي لهذه النطاقات، والذي بدوره سيسهم في نشر حالات الاستخدام المختلفة لتقنيات الجيل الخامس ويعزز من القيمة الاقتصادية له.
وتشمل هذه الأدوات الأسواق الثانوية للطيف الترددي، إضافة إلى تبني الترخيص المخفف للطيف الترددي والذي يتيح الوصول لأكبر عدد من المستخدمين لمورد الطيف الترددي وتعزيز الاستخدام الأمثل له.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-04
04/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
04:20 | 2021-10-04
04/10/2021 04:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
14:11 | 2021-10-03
03/10/2021 02:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج شكلها القاسي لا يعبر عن شخصيتها الحنونة.. من هي؟
Lebanon 24
أبراج شكلها القاسي لا يعبر عن شخصيتها الحنونة.. من هي؟
03:00 | 2021-10-04
04/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فواتير المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ!
Lebanon 24
فواتير المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ!
08:09 | 2021-10-04
04/10/2021 08:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:03 | 2021-10-04
رئيس غرفة التجارة في صيدا: دعم لبنان وقطاعاته الانتاجية عنصر محوري لاعادة النهوض
12:00 | 2021-10-04
سندات الخزانة الأمريكية تواصل ارتفاعها
10:58 | 2021-10-04
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة اليوم
10:05 | 2021-10-04
ماذا كشف صندوق النقد الدولي عن المحادثات مع لبنان؟
10:00 | 2021-10-04
أسعار العقارات ترتفع بشكل جنوني في اوروبا
09:45 | 2021-10-04
دولار السوق الموازية ينخفض... كم سجّل عصر اليوم؟
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
04/10/2021 20:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 20:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 20:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact