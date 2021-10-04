بلدية صيدا عممت تسعيرة الإشتراك 5 أمبير لشهر أيلول.. كم بلغت؟

أعلنت بلدية صيدا، انها "انطلاقا من حرص البلدية على تقديم خدماتها لأهلها في صيدا والجوار، وحرصا على تحقيق العدالة بين المشتركين واصحاب المولدات، درست التسعيرة العادلة لاشتراك المولد ديجانتير 5 أمبير (مقطوع) لشهر أيلول 2021 معتمدة على سعر ساعة KW / الصادر عن وزارة الطاقة وخلصت الى التالي: سعر ساعة التغذية من المولدات 5 أمبير = 3000 ل .ل. (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية). أما بخصوص عدد الساعات فينبغي على صاحب المولد اعتماد المصداقية والشفافية في احتساب عدد ساعات التغذية التي قدمها للمشتركين في دائرة عمل مولده".