إقتصاد

بلدية صيدا عممت تسعيرة الإشتراك 5 أمبير لشهر أيلول.. كم بلغت؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 05:06
A-
A+
Doc-P-871019-637689460959645005.jpg
Doc-P-871019-637689460959645005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية صيدا، انها "انطلاقا من حرص البلدية على تقديم خدماتها لأهلها في صيدا والجوار، وحرصا على تحقيق العدالة بين المشتركين واصحاب المولدات، درست التسعيرة العادلة لاشتراك المولد ديجانتير 5 أمبير (مقطوع) لشهر أيلول 2021 معتمدة على سعر ساعة KW / الصادر عن وزارة الطاقة وخلصت الى التالي: سعر ساعة التغذية من المولدات 5 أمبير = 3000 ل .ل. (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية). أما بخصوص عدد الساعات فينبغي على صاحب المولد اعتماد المصداقية والشفافية في احتساب عدد ساعات التغذية التي قدمها للمشتركين في دائرة عمل مولده".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-10-04
03:00 | 2021-10-04
01:45 | 2021-10-04
00:00 | 2021-10-04
14:11 | 2021-10-03
14:00 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website