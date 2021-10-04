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إقتصاد
القروض المصرفية تنمو في الكويت
Lebanon 24
04-10-2021
|
16:00
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قال البنك المركزي الكويتي، اليوم الاثنين، إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بالكويت ارتفع في اب الماضي بنسبة 3.37% على أساس سنوي.
وذكر المركزي، أن المعروض النقدي (ن2) بالكويت تراجع في أغسطس 2.55% على أساس سنوي.
وكان الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي، ارتفع خلال شهر يونيو الماضي لمستوى قياسي جديد إلى 233.9 مليون دينار مرتفعا عن مستوى شهر مايو الماضي البالغ 211.9 مليون دينار بمقدار 22 مليون دينار وبنسبة 10.38%، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2021.
وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يونيو الماضي بنسبة 9.2%، وبقيمة 19.7 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 214.2 مليون دينار بنهاية يونيو من عام 2020.
المصدر: أ ف ب - العربية
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