دولار السوق الموازية ينخفض... كم سجّل عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 17525 - 17575 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 17570 - 17620 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.