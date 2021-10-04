إقتصاد

رئيس غرفة التجارة في صيدا: دعم لبنان وقطاعاته الانتاجية عنصر محوري لاعادة النهوض

Lebanon 24
04-10-2021 | 12:03
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يواصل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح زيارته لالمانيا ممثلا اتحاد الغرف اللبنانية، في اجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية - الألمانية، الذي يتناول عرض ومناقشة شؤون الغرفة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية في المجالات كافة.

وعرض صالح، على هامش مشاركته في اجتماعات الغرفة ولقاءاته مع الوفود العربية المشاركة، للواقع الذي تعانيه القطاعات المنتجة في لبنان جراء تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات الانتاجية، آملا من غرفة التجارة الالمانية العربية ان "تضع من ضمن اولوياتها تأمين الدعم والمؤازرة للبنان وقطاعاته الانتاجية، باعتبارها العنصر المحوري لاعادة النهوض باقتصاده".

وكان صالح التقى عميد السلك الدبلوماسي في المانيا سفير لبنان لدى المانيا الدكتور مصطفى اديب.
 
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