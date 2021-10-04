انخفاض طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي سعر أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 17500 - 17550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصر اليوم سعراً تراوح بين 17525 - 17575 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.