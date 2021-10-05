وقف تداول سهم "إيفرغراند" أكبر شركة عقارات مثقلة بالديون في العالم

أوقفت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية يوم الاثنين تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة "إيفرغراند".

ولم تعلن إدارة البورصة في البيان الصادر عن سبب وقف التداول.يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة.وتعتبر شركة "إيفرغراند" أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.وكانت "إيفرغراند" قد باعت الأسبوع الماضي أسهما بقيمة 10 مليارات يوان صيني (1.55 مليار دولار) في محاولة لتخفيف أعباء الديون.