النفط قرب أعلى مستوى في 7 سنوات مع التزام أوبك+ بخطة الإنتاج

استقر النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 2014 عقب قرار أوبك+ الإبقاء على الزيادة التدريجية المخطط لها في الإمدادات على الرغم من مواجهة السوق لأزمة طاقة.تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في نيويورك بالقرب من 78 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.3% أمس الاثنين، فيما برنت فوق 81 دولاراً.وسيستمر التحالف النفطي في ضخ 400 ألف برميل يوميًا في شهر نوفمبر. وكان بعض مراقبي السوق يتوقعون أن تزيد المجموعة، بقيادة السعودية وروسيا، الإنتاج أكثر مما كان مخططا له بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي الذي أدى إلى زيادة الطلب على الخام والمنتجات النفطية قبل الشتاء.