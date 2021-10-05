إقتصاد

هذا ما سجله سعر صرف دولار صباح اليوم

Lebanon 24
05-10-2021 | 02:50
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء 17500 ليرة للبيع و 17550 ليرة للشراء.
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