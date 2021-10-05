الدولار يرتفع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصرا

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17600 - 17650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكانت السوق الموازية افتتحت صباحا، على تسعيرة للدولار تراوحت ما بين 17500 - 17550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.