إقتصاد

وفد عراقي في غرفة زحلة والبقاع لتنشيط العلاقات الاقتصادية

Lebanon 24
05-10-2021 | 10:35
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 زار وفد اقتصادي عراقي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع يرافقه السفير اللبناني في بغداد علي الحبحاب والملحق التجاري في السفارة اللبنانية الدكتور صالح صالح.

وكان في استقبال الوفد في غرفة زحلة والبقاع رئيس الغرفة بالإنابة انطوان خاطر ونائبه منير التيني، امين المال محمد بكري، ورئيسي اللجنتين الاقتصادية والصناعية طوني طعمة وانطوان صليبا واعضاء من مجلس ادارة الغرفة. كما حضر اللقاء رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع" الصناعي نقولا ابو فيصل على رأس وفد من التجمّع.

وعقد الوفد اجتماعا في الغرفة تركز البحث فيه حول تنشيط العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق.

وشرح الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في العراق "الجهود المبذولة لإقامة مؤتمر اقتصادي ومعرض الإنتاج اللبناني في بغداد تحت عنوان "صنع في لبنان" خلال شهر كانون الثاني، وبحسومات كبيرة ودعم من الحكومة العراقية والمنظمين"، ودعا الصناعيين البقاعيين الى "الاستفادة من هذه الفرصة لتسويق منتجاتهم في الأسواق العراقية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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