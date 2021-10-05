24
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
05-10-2021
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 17500 و17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 17550 و17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟
Lebanon 24
مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟
06/10/2021 00:37:20
06/10/2021 00:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف أمراً هاماً عن زيادة الأجور والدولار في لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف أمراً هاماً عن زيادة الأجور والدولار في لبنان.. هذا ما قاله
06/10/2021 00:37:20
06/10/2021 00:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
06/10/2021 00:37:20
06/10/2021 00:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفع 10 مرات.. هكذا كان سعر الدولار في لبنان قبل عامين
Lebanon 24
ارتفع 10 مرات.. هكذا كان سعر الدولار في لبنان قبل عامين
06/10/2021 00:37:20
06/10/2021 00:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
Lebanon 24
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
02:15 | 2021-10-05
05/10/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
06:23 | 2021-10-05
05/10/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
14:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
02:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-10-05
05/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:06 | 2021-10-05
الملياردير جيف بيزوس يحتفي بنجاح جديد حققه بعد نكاسات وإخفاقات
16:00 | 2021-10-05
انقطاع فيسبوك خفض ثروة زوكربيرغ بالمليارات
14:00 | 2021-10-05
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
14:00 | 2021-10-05
انتاج الحرير في مصر الى تزايد على الرغم من التحديات
12:43 | 2021-10-05
مشهد الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعودٌ أم هبوط؟
12:00 | 2021-10-05
التجارة العالمية تنتعش بشكل سريع
فيديو
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
06/10/2021 00:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
06/10/2021 00:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
06/10/2021 00:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact