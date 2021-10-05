دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 17500 و17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 17550 و17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.