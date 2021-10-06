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إقتصاد
ارتفاع حاد في بورصة "وول ستريت" مع تعافي شركات التكنولوجيا
Lebanon 24
06-10-2021
|
01:00
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سجلت بورصة "وول ستريت" ارتفاعات حادة في إغلاق اليوم الثلاثاء بقيادة "مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" إضافة إلى "فيسبوك" التي سجلت ارتفاعا بعد ضربة الأمس.
وتعافت شركات "مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" إضافة إلى "ألفابت" وهي الشركات الأعلى قيمة في "وول ستريت"، وذلك في أعقاب موجة مبيعات في أسهم النمو في الجلسة السابقة.
كذلك صعدت أسهم شركة "فيسبوك" بنسبة 2 في المئة، بعد يوم من تعرضها لضربة قوية عندما تعطلت خدمتها وتطبيقا "واتساب" و"ماسنجر" ومنصتها "انستغرام" لتبادل الصور لساعات.
وارتفعت جميع القطاعات الرئيسية الأحد عشر تقريبا المدرجة في المؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، وجاءت أسهم البنوك وشركات خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بين أكبر الرابحين.
وسجل "ستاندرد اند بورز" تحركات بنسبة 1 في المئة، صعودا أو هبوطا لرابع جلسة على التوالي.
وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا 315.57 نقطة، وبنسبة 0.93 في المئة، إلى 34318.49 نقطة، في حين قفز المؤشر "ستاندرد اند بورز "500 القياسي 45.26 نقطة، بنسبة 1.05 في المئة، ليغلق عند 4345.72 نقطة.
بينما أغلق "ناسداك" المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا مرتفعا 178.35 نقطة، وبنسبة 1.25 في المئة، إلى 14433.83 نقطة.
المصدر:
روسيا اليوم
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