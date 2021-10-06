إقتصاد

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

Lebanon 24
06-10-2021 | 03:00
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هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.2 بالمئة مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات مهمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تصدر يوم الجمعة.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1762.19 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي وهو أول انخفاض له في أربع جلسات.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.25 بالمئة إلى 1763.20 دولار للأوقية.
وقال ديفيد ميجير مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز إن التحركات الصعودية للدولار وعوائد السندات، بعد تراجع طفيف في البضعة أيام الماضية، وتعافي سوق الأسهم يدفعان الذهب للانخفاض.

وصعد الدولار الأميركي مقتربا من أعلى مستوى له في عام الذي سجله الأسبوع الماضي أمام سلة من منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسجل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات في أحدث التداولات 1.5223 بالمئة بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو عند 1.5670 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 0.5 المئة إلى 961.93 دولار وارتفع البلاديوم 0.13 بالمئة إلى 1907.43 دولار.
المصدر: سكاي نيوز
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