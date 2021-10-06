منصة عملات مشفرة تغادر الصين

قبل ساعات من إصدار الصين إنذارها الشامل ضد تداول العملات المشفَّرة، كان آخر لاعب عملاق ما يزال في الصناعة، قد قرَّر التوقف بالفعل.
صوَّت مؤسسو شركة "هوبي" (Huobi) وداعموها بالإجماع في اجتماع المساهمين في 24 سبتمبر على أنَّه يجب على بورصة العملات المشفَّرة، الأكبر في الصين، أن تغادر سوقها المحلية بعد سنوات من التدقيق الحكومي المتزايد.
في وقتٍ لاحق من ذلك اليوم، أعلن المنظِّمون الصينيون أنَّه تمَّ حظر جميع معاملات وخدمات العملات المشفَّرة في البلاد.
توقَّفت "هوبي" عن قبول تسجيل حسابات المستخدمين الجدد في الصين على الفور تقريباً، وأعلنت بعد يومين أنَّها ستزيل المستخدمين الصينيين الحاليين بحلول نهاية هذا العام.
تعدُّ هذه التحركات، التي سرعان ما حذا حذوها عدد كبير من منصات العملات المشفَّرة الأصغر، من أقوى الأدلة حتى الآن على تصميم بكين على حظر العملات الرقمية، برغم سنوات من الحملات المشددة ذات التأثيرات المختلطة.
لا مجال للنقاش
قال الشريك المؤسس دو جون في مقابلة مع بلومبرغ: "في الماضي، كنَّا نتواصل مع المنظِّمين لمعرفة ما إذا كانت ما تزال هناك طرق للعمل بشكل قانوني في الصين. لكن هذه المرة، ليس هناك مجال للنقاش. تتمحور استراتيجيتنا حول الانطلاق إلى العالمية الآن".
قضى أحدث حظر للعملات المشفَّرة في بكين على الأمل الزائف لأمثال "هوبي" في البقاء في الصين من خلال الالتفاف حول الخطوط الحمراء.
طوَّرت "هوبي"- وهي واحدة من آخر منصات العملات المشفَّرة التي تأسست في الصين التي كانت وثيقة الصلة ببلدها الأصلي- على مرِّ السنين علاقات حكومية نادرة وحميمة لا يمكن لمنافسيها إلا أن يحسدوها عليها. لكن دو قال، إنَّ عملاق البورصة يستعد للحياة بدون الصين منذ بداية هذا العام.
وفي الوقت الذي أشار فيه مستثمرون، مثل: "سيكويا تشاينا"، و"زين فاند" إلى الخطة الأصلية لإغلاق جميع حسابات المستخدمين الصينيين بحلول يونيو من العام المقبل، كما قال دو جون، إلا أنَّ البيان الرسمي المفاجئ سيسرِّع من هذا الجهد.
وقال دو: "نحن ملتزمون بفعالية بسياسة الحكومة، لذلك نريد حل هذه المسألة في هذا العام"، مضيفاً أنَّ البورصة ستبقي المنظِّمين على اطلاع دائم بالتقدُّم المحقق.