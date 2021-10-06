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إقتصاد
هل يتخطى دولار السوق الموازية الـ18 ألف ليرة؟.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
06-10-2021
|
09:54
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يتم التداول في السوق الموازية، عصر الاربعاء، بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 17900 و18000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وافتتحت السوق الموازية صباح الأربعاء على ارتفاع بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين 17950 - 18000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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