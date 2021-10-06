دولار السوق الموازية يرتفع بشكل ضئيل...هذا ما سجله

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 18000 و18100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 17900 و18000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.