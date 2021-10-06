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إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع بشكل ضئيل...هذا ما سجله
Lebanon 24
06-10-2021
|
14:02
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 18000 و18100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 17900 و18000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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