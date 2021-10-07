إقتصاد

سعر الفحم الحراري في أوروبا يتجاوز 300 دولار للطن

Lebanon 24
07-10-2021 | 03:00
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تجاوز سعر الفحم الحراري في أسواق أوروبا مستوى 300 دولار للطن، بعد ارتفاعه بمقدار 40 دولارا للطن خلال يوم الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة "أرغوس" اليوم الأربعاء.
وأشارت الوكالة المتخصصة بأسعار الطاقة إلى أن الارتفاع الأخير لسعر الفحم الحراري جاء على خلفية الصعود العام لأسعار موارد الطاقة واقتراب فصل الشتاء.

وذكرت "أرغوس" أن روسيا تبقى مصدرا رئيسيا لتوريد الفحم إلى دول أوروبا، لكن الشركات الروسية لا تستطيع زيارة التصديرات بسبب قيود البنية التحتية، وكذلك بسبب الاستعدادات الجارية في روسيا نفسها لحلول فصل الشتاء، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى زيادة توريد الفحم للمستهلكين الروس.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في سعر الفحم (219,39 دولار للطن) المسجل في يونيو 2008، تم تحطيمه في 1 تشرين الأول الجاري.
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