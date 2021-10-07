إقتصاد

أسهم التكنولوجيا الصينية ترتد بعد هبوطها إلى قاعٍ قياسي

Lebanon 24
07-10-2021 | 08:00
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انتعشت أسهم التكنولوجيا الصينية اليوم الخميس، من أدنى مستوى قياسي لها، عقب ارتفاع نظرائها الأميركيين وسط دلائل على تجدد الاهتمام بواحدة من أكبر الأسماء التكنولوجية في الصين.

قفز مؤشر Hang Seng Tech في هونغ كونغ بما يصل إلى 4.7٪، وهو أكبر مكسب له في أكثر من ستة أسابيع، بقيادة شركتي NetEase Inc و Kuaishou Technology اللتين ارتفعتا بنسبة 9٪ على الأقل. وساعدت أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشر Hang Seng الأوسع، والذي ارتفع بنسبة 2.6٪.

كما تم دعم المعنويات من خلال خطط الرئيس الأميركي جو بايدن للقاء افتراضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتقرير إعلامي أفاد بأن ديلي جورنال كورب - التي يرأسها تشارلي مونجر الشريك التجاري لوارن بافيت - زادت حصتها في مجموعة علي بابا القابضة المحدودة بنسبة 83٪ في الربع الأخير.
يأتي صعود اليوم الخميس بعد أن حقق المؤشر التكنولوجي انخفاضًا لمدة خمسة أيام متتالية، وسط مخاوف من أن تفاقم أزمة الطاقة قد يؤجج التضخم ويرفع عائدات السندات.

كما ارتفع المقياس الفرعي للعقارات في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3.3٪، بعد أن لاحظ المحللون عدم وجود مفاجآت سلبية في خطاب السياسة الذي ألقاه الرئيس التنفيذي للمدينة يوم الأربعاء.

ومن المقرر إعادة فتح الأسواق في البر الرئيسي يوم الجمعة، بعد عطلة الأسبوع الذهبي.
المصدر: العربية
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