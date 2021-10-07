بعد ارتفاعه عصرًا...كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 18650 و18750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً ما بين 18700 و18800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحاً ما بين 17550 و17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.