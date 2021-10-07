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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصرًا...كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟
Lebanon 24
07-10-2021
|
13:33
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 18650 و18750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً ما بين 18700 و18800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحاً ما بين 17550 و17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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